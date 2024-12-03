Стало відомо хто реформуватиме українську митницю

Кабмін затвердив положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. Відповідну постанову ухвалили 3 грудня 2024 року.

Згідно із положенням (копія є в розпорядженні ЕП), підготовленим міністром Олегом Немчіновим, уповноважений відповідатиме за виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів.

При цьому робитиме він це на громадських засадах, тобто без виплати заробітної плати з державного бюджету. Призначати таку особу буде уряд за поданням прем'єр-міністра.

До компетенції уповноваженого належить:

* підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;

* підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства;

* ініціювання прийняття та опрацювання нормативно-правових актів, з питань, що належать до його компетенції;

* участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування і реалізації митної політики.

Зауважимо, що деякі із зазначених вище компетенцій уповноваженого по суті дублюють повноваження Міністерства фінансів, закріплених в положенні від 2014 року. Діяльність Державної митної служби спрямовується та координується урядом через міністра фінансів (з 30 березня 2020 року - Сергій Марченко).

Крім того, уряд за поданням міністра цифрової трансформації затвердив склад міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику. До її складу увійшли:

* Генеральний директор АТ "Укрпошта" (голова групи).

* Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги DTA (заступник голови групи, за згодою).

* Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції.

* Заступник міністра розвитку громад та територій.

* Перший заступник міністра цифрової трансформації.

* Заступник міністра фінансів з питань цифрового розвитку.

* Заступник міністра економіки - Торговий представник України.

* Заступник голови СБУ (за згодою).

* Директор директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

* Керівник групи Система координації міжнародної технічної допомоги (за згодою).

* Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги EU4PFM (за згодою).

До компетенції міжвідомчої групи у вище вказаному складі, на відміну від уповноваженого, віднесено сприяння залученню ресурсів для реформування митних органів, а також підготовка пропозицій щодо вадливості подальшого недопущення зволікання реалізації реформи.