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Наступного року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ, – Мінцифри
17:03 03.12.2024 |
У 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росії.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
"Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків", - зазначив він.
Федоров додав, що що вже провів зустріч з командою міжнародного Реєстру збитків для України, під час якої сторони проговорили результати роботи й плани на наступний рік.
"Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру", - додав міністр.
Урядовець нагадав, що ще у квітні команда почала збирати інформацію про знищене житло до Реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.
Серед найпоширеніших причин збитків для подання заяв:
* бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
* артилерійський обстріл;
* повітряна атака;
* окупація населеного пункту;
* руйнування Каховської ГЕС.
Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України
Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.
Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.
Із серпня українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків ще за 12-ма новими категоріями.
На початку липня Кабінет Міністрів зменшив кількість обов'язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це стане фундаментом для майбутніх репарацій.
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