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АНАЛІТИКА

Україна і держави ЄАВТ погодили оновлення угоди про вільну торгівлю

 
Україна і держави Європейської асоціації вільної торгівлі закінчили переговори щодо модернізації угоди про вільну торгівлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Мінекономіки України.

2 грудня 2024 року Україна і ЄАВТ - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія - завершили переговори щодо модернізації угоди про вільну торгівлю.

Процес завершили під час зустрічі голів делегацій. Україну на ній представляв торгпред Тарас Качка, а держави ЄАВТ - Свейн К. Ейнарссон, речник держав ЄАВТ, директор департаменту торговельних угод Міністерства закордонних справ Ісландії.

В угоду увійдуть нові розділи про цифрову торгівлю, малі та середні підприємства, торгівлю та сталий розвиток, а також переглянуті положення щодо торгівлі товарами, санітарних та фітосанітарних заходів, спрощення процедур торгівлі, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності.

Сторони також переглянули доступ до ринку товарів, лібералізувавши торгівлю окремими товарними категоріями, що має забезпечити більший доступ до ринків для бізнесу з обох сторін.

Сторони домовилися розпочати спільну юридичну вичитку як існуючих, так і нових положень угоди, після чого розпочнуть підготовку до її підписання.

Робота над оновленням угоди тривала з літа 2023 року.

Нагадаємо, сусідня Молдова підписала угоду про вільну торгівлю з ЄАВТ у червні 2023 року, а ратифікувала її у березні 2024 року.

 

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