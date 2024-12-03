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АНАЛІТИКА

«Жодне зернятко не виїде без сплати податків»: Гетманцев розповів про запуск механізму експортного забезпечення

 

В Україні з 1 грудня запрацював режим експортного забезпечення до операцій з експорту окремих видів сільгосптоварів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Зареєстровано перші накладні в межах проєкту щодо забезпечення білого експорту аграрної продукції... Система запрацювала. Надалі жодне зернятко без сплати податку з країни не виїде", - написав Гетманцев.

Він уточнив, що лише за вчора було подано 754 податкові накладні на загальну суму 16,4 млрд грн обсягу, з них за ознаками безумовної реєстрації зареєстровано 117 податкових накладних на 1,5 млрд грн, а 637 накладних на 14,9 млрд грн проходять трьохденний моніторинг щодо походження товару.

Як повідомлялося, з 1 грудня запрацював режим експортного забезпечення для операцій з експорту окремих видів товарів: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.

У Мінекономіки пояснювали, що за неповні 8 місяців цього року було експортовано понад 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на понад 50 млрд грн з ознаками ризику неповернення валютної виручки. Тому з метою мінімізації використання "сірих" схем під час експорту видів та збільшення надходжень до держбюджету Кабмін запровадив режим експортного забезпечення для вивезення аграрної продукції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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