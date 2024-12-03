Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У листопаді митниця перерахувала до бюджету 51,3 мільярда

14:11 03.12.2024 |

Економіка

 

Минулого місяця митниця виконала індикативний показник надходжень на 78,7%, спрямувавши до бюджету 51,3 млрд грн платежів.

Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.

«Завдяки стабільності функціонування українського бізнесу у листопаді 2024 року до державного бюджету надійшло 51,3 млрд грн митних платежів. Ця сума на 12,1 млрд грн перевищує показник аналогічного періоду минулого року», - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що індикативний показник надходжень від митниці виконано на 78,7%, що насамперед зумовлено продовженням тенденції до зменшення обсягів імпорту товарів в Україну.

На динаміку перерахувань також вплинуло подальше зростання кількості наданих пільг зі сплати митних платежів (у порівнянні з жовтнем поточного року сума звільнень збільшилась на 1,7 млрд грн та загалом становить 22,5 млрд грн; порівняно з листопадом минулого року сума наданих пільг збільшилась на 60%).

Крім того, спостерігається зниження фактичних об'ємів оподаткованого імпорту, зокрема, бюджетоформуючих товарів, а також мали місце випадки блокування польськими протестувальниками пунктів пропуску на кордоні і перешкоджання пропуску вантажних транспортних засобів на в'їзд в Україну.

Загалом від початку року до державного бюджету надійшло 537,6 млрд грн митних платежів, що перевищує показник минулого року на 122,5 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2613  0,01 0,02 41,9433  0,05 0,13
EUR 43,5467  0,08 0,19 44,2753  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,13 41,7200  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес