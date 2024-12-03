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АНАЛІТИКА

Україні поновили список вимог для отримання фінансової допомоги партнерів

14:08 03.12.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ - аналітичний інструмент, який містить перелік вимог та зобов'язань України для отримання міжнародної фінансової допомоги. В оновленій Матриці 325 умов та рекомендацій, яким відповідає 531 індикатор для виконання на найближчі 10 років, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Під час запуску у червні цього року Матриця містила 206 реформ та 410 індикаторів. В оновленій у липні Матриці було 314 реформ, яким відповідали 520 індикаторів до виконання.

Кількість умов та індикаторів для виконання може змінюватись залежно від переглядів програм співпраці з міжнародними партнерами, пояснюють у міністерстві.

За три квартали 2024 року Україна повністю виконала 199 із 531 індикатора зі списку умов та рекомендацій міжнародних партнерів. За третій квартал було виконано 99 індикаторів.

"Умови програм фінансової підтримки за результатами моніторингу перших трьох кварталів 2024 року виконані повністю та відповідно до узгоджених з міжнародними партнерами термінів. Це дозволило своєчасно залучити пряму бюджетну підтримку", - йдеться у повідомленні міністерства.

Матриця реформ

Зобов'язання України закріплено в офіційних документах: Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакета розширення ЄС, Програма МВФ Extended Fund Facility, План України з фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility, Умови кредитного інструменту Світового банку Development Policy Loan. Матриця реформ знаходиться у відкритому доступі та дозволяє громадянам України, іноземним партнерам легко та швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальні за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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