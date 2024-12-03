Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україні поновили список вимог для отримання фінансової допомоги партнерів
14:08 03.12.2024 |
Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ - аналітичний інструмент, який містить перелік вимог та зобов'язань України для отримання міжнародної фінансової допомоги. В оновленій Матриці 325 умов та рекомендацій, яким відповідає 531 індикатор для виконання на найближчі 10 років, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Під час запуску у червні цього року Матриця містила 206 реформ та 410 індикаторів. В оновленій у липні Матриці було 314 реформ, яким відповідали 520 індикаторів до виконання.
Кількість умов та індикаторів для виконання може змінюватись залежно від переглядів програм співпраці з міжнародними партнерами, пояснюють у міністерстві.
За три квартали 2024 року Україна повністю виконала 199 із 531 індикатора зі списку умов та рекомендацій міжнародних партнерів. За третій квартал було виконано 99 індикаторів.
"Умови програм фінансової підтримки за результатами моніторингу перших трьох кварталів 2024 року виконані повністю та відповідно до узгоджених з міжнародними партнерами термінів. Це дозволило своєчасно залучити пряму бюджетну підтримку", - йдеться у повідомленні міністерства.
Матриця реформ
Зобов'язання України закріплено в офіційних документах: Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакета розширення ЄС, Програма МВФ Extended Fund Facility, План України з фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility, Умови кредитного інструменту Світового банку Development Policy Loan. Матриця реформ знаходиться у відкритому доступі та дозволяє громадянам України, іноземним партнерам легко та швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальні за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
|Допомога адміністрації Байдена Україні дасть більше можливостей Трампу зробити задумане - Келлог
|Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО – заява МЗС
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
|Із початку року аграрії отримали майже 465 мільйонів грантової підтримки
|У листопаді митниця перерахувала до бюджету 51,3 мільярда
|Україні поновили список вимог для отримання фінансової допомоги партнерів
|Українці все більше надають перевагу безготівковим розрахункам - НБУ
Бізнес
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G