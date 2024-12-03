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АНАЛІТИКА

Вантажообіг морських портів України досяг 89,8 млн тонн

12:40 03.12.2024 |

Економіка

 

Вантажообіг українських морських портів у січні-листопаді 2024 року досяг 89,8 млн тонн, що на 69,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"За січень-листопад 2024 року українські морські порти обробили 89,8 млн тонн вантажів, що суттєво перевищує обсяг, досягнутий за аналогічний період 2023 року 52,9 млн тонн. Це досягнення демонструє стійкість та ефективність портової галузі навіть в умовах складної ситуації", - повідомила Адміністрація морських портів (АМПУ) у фейсбуці у понеділок.

Аграрна продукція традиційно залишається основою вантажопотоку - її частка склала 55 млн тонн, зазначено в повідомленні.

Водночас, за листопад було оброблено 7,5 млн тонн вантажів, що на 41% більше порівняно з листопадом минулого року. Місяцем раніше в жовтні перевалили 8 млн тонн вантажів.

Раніше АМПУ повідомила, що вантажообіг українських портів з 1 січня до 17 листопада 2024 року зріс до 86,8 млн тонн, із яких 53,5 млн тонн - зернові відправлені на експорт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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