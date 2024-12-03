Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

09:52 03.12.2024 |

Економіка

Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

 

Бізнес у листопаді послабив оцінки ділової активності. Посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність стримували економічну активність та вплинули на послаблення очікувань бізнесу. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У листопаді 2024 року ІОДА становив 47.2 порівняно з 49.4 у жовтні.

Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

 

Підприємства торгівлі єдині позитивно оцінили свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 51.4 (у жовтні - 51.9). Торговельні компанії спрогнозували збільшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були позитивно налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували зниження торговельної маржі.

Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

 

Підприємства промисловості послабили оцінки економічних перспектив листопада, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у листопаді становив 46.7 (у жовтні - 49.8). На відміну від попереднього місяця респонденти очікували на зменшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, а також послабили оцінки щодо обсягів як нових експортних замовлень на продукцію, так і незавершеного виробництва. Натомість дещо поліпшилися оцінки щодо залишків готової продукції, також очікувалося збільшення запасів сировини та матеріалів.

Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

 

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки результатів своєї діяльності на тлі зростання витрат на логістику, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 44.8 у листопаді (у жовтні - 47.2). Респонденти послабили оцінки щодо обсягів наданих послуг та нових замовлень на послуги. Очікування щодо обсягу послуг у процесі виконання залишилися слабкими.

Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

 

Підприємства будівництва надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у листопаді становив 43.6 порівняно з 49.6 у жовтні. Будівельники очікували на зниження обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини і матеріалів. Учасники опитування значно послабили, проте зберегли позитивними, очікування щодо обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення негативних оцінок щодо їх доступності та сповільнення темпів здорожчання їхньої вартості.

Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

 

На тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства промисловості, будівництва та послуг очікували нижчі темпи зростання цін / тарифів на власну продукцію / послуги, лише респонденти торгівлі очікували на їх незначне посилення.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше - у сфері послуг.
За матеріалами: НБУ
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2613  0,01 0,02 41,9433  0,05 0,13
EUR 43,5467  0,08 0,19 44,2753  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,13 41,7200  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес