Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль очікує, що програмою зимової «єПідтримки» скористаються близько 9 млн українців
Програмою зимової "єПідтримки" скористаються близько 9 млн українців, прогнозує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"За ці три місяці ми очікуємо, що зареєструються всі люди, які цього потребуватимуть. Зараз складно оцінювати. У попередніх програмах у нас кількість людей коливалася від 9 млн у перший раз до 4,7 млн у перші тижні війни. Тому, беручи до уваги, що першого разу ми мали 9 млн людей, то очікуємо, що кількість буде зіставною. Можливо, більше, можливо, в цих межах", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в понеділок.
Прем'єр повідомив, що наразі заявки на отримання зимової "єПідтримки" подали вже 3,2 млн громадян.
Як повідомлялося, заявку на отримання 1 тис. грн за програмою зимової "єПідтримки" можна буде подати через "Дію" протягом зими 2024/2025, а витратити кошти протягом 2025 року. Зокрема, витратити допомогу можна буде на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг або ж переспрямувати кошти на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони чи волонтерського фонду.
У грудні 2021 року уряд уперше запустив програму "єПідтримка", у межах якої кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, отримав 1 тис. грн. Тоді найбільше коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, було витрачено на придбання книжок - менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Агроекспорт у листопаді-2024 скоротився на 6,5%, зростання демонструють лише зернові культури - УКАБ
|Китай перестає бути основним драйвером світового споживання нафти
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.12.24
|«Ліси України» уклали піврічних договорів на постачання деревини майже на ₴1 мільярд
|Цьогоріч «Ліси України» висадили майже 5 тисяч гектарів нових лісів
|Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ
|Шмигаль очікує, що програмою зимової «єПідтримки» скористаються близько 9 млн українців
Бізнес
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing