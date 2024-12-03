Тим, хто оформить «єПідтримку» за кордоном, доведеться пізніше її повернути - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

"Людей, які цим зловживатимуть (оформлятимуть допомогу з-за кордону - ІФ-У), може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Прем'єр наголосив, що програма діє лише для громадян, які перебувають в Україні.

Він зазначив, що спочатку люди в декларативний спосіб зазначають, що вони перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.