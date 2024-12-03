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У листопаді українці отримали понад ₴250 мільйонів кешбеку
08:58 03.12.2024 |
Учасникам програми «Національний кешбек» у листопаді 2024 року нараховано понад 250 млн грн.
Про це повідомила у Телеграмі пресслужба «Дії», передає Укрінформ.
«У листопаді 4+ мільйони українців та українок накопичили понад 250 мільйонів гривень Національного кешбеку. Це вдвічі більше, ніж жовтнева сума», - йдеться в повідомленні.
Наразі у програмі беруть участь понад 340 тис. товарів вітчизняного виробництва.
Як повідомлялося, у жовтні 1,22 млн українців отримали понад 119 млн грн за купівлю товарів та послуг вітчизняного виробництва. За даними Мінекономіки, середня виплата зросла з 57 до 97 грн на людину.
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