Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У листопаді українці отримали понад ₴250 мільйонів кешбеку

08:58 03.12.2024 |

Економіка

 

Учасникам програми «Національний кешбек» у листопаді 2024 року нараховано понад 250 млн грн.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба «Дії», передає Укрінформ.

«У листопаді 4+ мільйони українців та українок накопичили понад 250 мільйонів гривень Національного кешбеку. Це вдвічі більше, ніж жовтнева сума», - йдеться в повідомленні.

Наразі у програмі беруть участь понад 340 тис. товарів вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, у жовтні 1,22 млн українців отримали понад 119 млн грн за купівлю товарів та послуг вітчизняного виробництва. За даними Мінекономіки, середня виплата зросла з 57 до 97 грн на людину.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2613  0,01 0,02 41,9433  0,05 0,13
EUR 43,5467  0,08 0,19 44,2753  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,13 41,7200  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес