Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 00:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До зведеного бюджету цьогоріч надійшло ₴1 трильйон 423,3 мільярда податків
23:52 02.12.2024 |
Надходження до зведеного бюджету в січні - листопаді 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 1423,3 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПС.
Зазначається, що до державного бюджету надійшло 1 029,7 млрд грн, до місцевих бюджетів - 393,6 млрд грн.
Надходження до загального фонду державного бюджету становили 938,9 млрд грн. Показники розпису Мінфіну виконано на 108%. Платникам відшкодовано 139,9 млрд грн ПДВ.
Показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з податку на прибуток підприємств - в 1,4 раза (+70,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - на 6,3% (+11,9 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - на 3,2% (+3,8 млрд грн).
Порівняно з січнем - листопадом 2023 року найбільше зросли надходження з податку на прибуток - на 111,6 млрд грн (+80%), ПДВ - на 50,6 млрд грн (+26,3%), ПДФО - на 45,6 млрд грн (+29,4%) та акцизного податку - на 25,4 млрд грн (+26,6%).
Податківці також надали статистику про надходження по платежів, що контролюються ДПС, у листопаді 2024 року.
Так, надходження (сальдо) до загального фонду держбюджету минулого місяця становили 107,7 млрд грн, що перевищило план на 2,5 млрд грн. Додаткові надходження до бюджету становлять 2,5 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 15 млрд грн ПДВ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До зведеного бюджету цьогоріч надійшло ₴1 трильйон 423,3 мільярда податків
|Графіки відключень у вівторок діятимуть із 7.00 до 21.00 - Укренерго
|В Україні запустили електронну систему реєстрів «е-Рослинництво»
|Україна цьогоріч експортувала понад 18 мільйонів тонн зернових
|Для міжнародних перевезень харчових вантажів затвердили порядок видачі сертифікатів
|Друга українська компанія запустила біометан у ГТС
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD