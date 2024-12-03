Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До зведеного бюджету цьогоріч надійшло ₴1 трильйон 423,3 мільярда податків

23:52 02.12.2024 |

Економіка

 

Надходження до зведеного бюджету в січні - листопаді 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 1423,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПС.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 1 029,7 млрд грн, до місцевих бюджетів - 393,6 млрд грн.

Надходження до загального фонду державного бюджету становили 938,9 млрд грн. Показники розпису Мінфіну виконано на 108%. Платникам відшкодовано 139,9 млрд грн ПДВ.

Показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з податку на прибуток підприємств - в 1,4 раза (+70,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - на 6,3% (+11,9 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - на 3,2% (+3,8 млрд грн).

Порівняно з січнем - листопадом 2023 року найбільше зросли надходження з податку на прибуток - на 111,6 млрд грн (+80%), ПДВ - на 50,6 млрд грн (+26,3%), ПДФО - на 45,6 млрд грн (+29,4%) та акцизного податку - на 25,4 млрд грн (+26,6%).

Податківці також надали статистику про надходження по платежів, що контролюються ДПС, у листопаді 2024 року.

Так, надходження (сальдо) до загального фонду держбюджету минулого місяця становили 107,7 млрд грн, що перевищило план на 2,5 млрд грн. Додаткові надходження до бюджету становлять 2,5 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 15 млрд грн ПДВ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2521  0,02 0,04 41,8892  0,02 0,05
EUR 43,6304  0,05 0,12 44,3863  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6500  0,06 0,16 41,6750  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес