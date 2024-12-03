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Попит на нові легкові авто в Україні в листопаді дещо скоротився
18:01 02.12.2024 |
Первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні в листопаді поточного року скоротилися на 3% порівняно з тим самим місяцем минулого року - до трохи більше ніж 5,2 тис. од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
Згідно з повідомленням, порівняно з жовтнем поточного року (коли було зареєстровано понад 5,8 тис. авто) попит на них скоротився на 10%.
Toyota в листопаді повернула традиційне лідерство з реєстрацією 868 авто (+2% до листопада-2023 і +28% до жовтня-2024).
На друге місце з першого в жовтні повернулася Renault, попит на яку зріс на 39% до листопада минулого року, але знизився на 32% до жовтня поточного - до 533 од.
Третій результат у Skoda, яка рік тому посідала другу сходинку рейтингу - 514 од. (+27% до жовтня-2024; -1% до листопада минулого).
До п'ятірки листопада також потрапили: VW - 447 од. (+23%; -6%) і BMW - 305 од. (-23%; +21%).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишився кросовер Renault Duster - 511 од. (у жовтні - 749 од.).
Зі свого боку, інформаційно-аналітична група Auto-Consulting на своєму сайті зазначає, що підсумки листопада-2024 принесли певне розчарування авторинку - продаж скоротився на 13,4% до листопада-2023 і на 11% до жовтня-2024 - до 5,3 тис. од.
"Для цього є кілька підстав. У жовтні авторинок уже встиг збалансуватися після чуток про запровадження військового збору і навіть почав поступово зростати. У листопаді цей тренд спочатку продовжувався, але вплинули і масштабні атаки на енергетику, і нові правила торгівлі вживаними авто, що зменшило на ринок приплив нових покупців", - зазначають аналітики.
П'ятірка марок-лідерів у Auto-Consulting така сама, як і в "Укравтопрому", однак, як наголошується в повідомленні групи, інтрига листопада була й у тому, що на позиції BMW (який посів п'яте місце в рейтингу) почали активно наступати дилери Audi (марка піднялася на шосте місце з 12 у жовтні, наростивши продаж на 24,8% до жовтня-2024, тоді як BMW скоротив їх на 23%).
З несподіванок листопада експерти відзначили стрімке зростання китайських BYD (7-ме місце в рейтингу листопада), який уже випереджає Hyundai, Nissan і всі інші відомі бренди.
"Однак це чи не єдина хороша новина для трейдерів китайських машин, бо наступний у рейтингу "китаєць" Zeekr замикає поки що двадцятку українського авторинку", - констатується в повідомленні.
За даними "Укравтопрому", за січень-листопад в Україні зареєстровано 64 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, а Auto-Consulting відзначає приріст продажу на 11% - до 65,5 тис.
Як повідомлялося, з початку поточного року в Україні щомісяця відмічалася реєстрація близько 5,7 - 5,8 тис. легкових авто, однак на тлі чуток про запровадження 15%-го військового збору з покупців у липні-серпні реєстрації різко зросли (зокрема, у серпні - до 8,1 тис. од.).
Однак у вересні, коли вже було відомо про відмову від цього податку, ринок очікувано повернувся до реєстрації 5,7 тис. легкових авто.
Як повідомлялося, 2023 року первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні, за даними "Укравтопрому", зросли на 60,6% порівняно з 2022 роком - майже до 61 тис. од., AUTO-Consulting зафіксував зростання продажу на 62,4%, більш ніж до 65 тис. од.
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