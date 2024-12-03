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Україна отримала $6,4 мільярда фінансової допомоги від партнерів за місяць, – Мінфін
17:42 02.12.2024 |
У листопаді 2024 року до загального фонду держбюджету України надійшло близько $6,4 мільярда пільгового зовнішнього фінансування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Зокрема, за місяць до держбюджету надійшло:
* $4,8 млрд кредиту від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку;
* $1,35 млрд гранту від США;
* $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії;
* $100 млн позики від Республіки Корея;
* 10,8 млн євро гранту від Норвегії з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.
Загалом від початку повномасштабної війни пряма бюджетна допомога Україні від партнерів сягає $105,9 млрд, підрахували у Мінфіні.
Як повідомлялося, за оперативними даними, у листопаді 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 216,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі 56,4 млрд грн у вигляді грантів від США в рамках проєкту Світового банку.
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