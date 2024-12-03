Україна розширює виробництво техніки для розмінування - Свириденко

В Україні хорватська компанія DOK-ING локалізує виробництво техніки для розмінування та вже відкрила офіс, водночас розроблено та сертифіковано першу українську машину "Змій".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час другого форуму з розмінування України, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо пишатися тим, що хорватська компанія DOK-ING локалізує своє виробництво в Україні та відкрила тут офіс, що свідчить про серйозність їхніх намірів щодо поглиблення локалізації. Особливо пишаюся тим, що Україна має власні розробки машин для гуманітарного розмінування, і вже є перша сертифікована українська машина", - зазначила Свириденко.

Серед вітчизняних розробок успішно сертифіковано машину "Змій". Для стимулювання вітчизняного виробництва запроваджено програму 15% компенсації вартості купівлі української техніки та обладнання. Впроваджено також принцип "Підтримуй Україну українським" - агенції системи ООН купуватимуть техніку в Україні.

Уряд також затвердив порядок сертифікації механізованих засобів розмінування за міжнародними стандартами, і перша машина "DOK-ING" вже пройшла сертифікацію за новим стандартом MV-4.

За словами Свириденко, підтримка українського виробника машин для гуманітарного розмінування має значний економічний ефект - 40% вартості повертається до державного бюджету у вигляді податків і зборів. У перспективі це може стати потужною експортною позицією.

Крім того, у сфері інновацій проведено перший хакатон для новаторів у розмінуванні, здійснюються польові випробування дронів із сенсорами для виявлення мін. На Харківщині впроваджується пілотний проєкт з використання супутникових знімків та штучного інтелекту для пріоритезації розмінування територій.