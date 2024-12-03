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АНАЛІТИКА

Уряд має намір масштабувати експеримент із запуску ринку гуманітарного розмінування - Свириденко

 

Експеримент із запуску ринку гуманітарного розмінування агроземель показав хороші результати, і уряд запрошує більше операторів до участі в ньому, обіцяючи їм продовження 100-відсоткової компенсації робіт із розмінування, заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко на 2-й конференції з протимінної діяльності в Україні.

"Попит на цю послугу є. Звичайно, нам хотілося б, щоб більше операторів повірили в те, що держава справді й надалі продовжуватиме компенсувати 100% вартості розмінування, і подавалися більш активно на ці тендери", - сказала Свириденко.

За даними першої віцепрем'єрки, подано 190 заявок на розмінування, у системі "Прозорро" проведено 31 аукціон на 7,62 тис. га.

"Важливо, щоб була присутня змагальність. На 17% впала вартість ціни на гектар у процесі конкурентної боротьби між операторами протимінної діяльності", - наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що в держбюджеті на 2025 рік збережено статтю витрат на ринок гуманітарного розмінування.

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, цього року видатки держбюджету за цією статтею становитимуть близько 0,7 млрд грн, оскільки ринок практично запустили лише у вересні. За його оцінками, 1 млрд грн у держбюджеті-2025 вистачить приблизно до літа 2025 року.

Безкаравайний також зазначив, що окреслено завдання розширювати кількість операторів протимінної діяльності - учасників аукціонів, оскільки сьогодні в них конкурують приблизно 15 компаній, тоді як з урахуванням уже 69 сертифікованих операторів їх могло б бути щонайменше вдвічі більше. За його словами, щоб полегшити виконання цього завдання, ухвалено рішення допускати до участі в аукціонах на ділянки до 50 га операторів, які ще не мають великого досвіду, щоб вони могли його напрацювати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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