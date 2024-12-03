Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість податкових боргів бізнесу з початку повномасштабної війни зросла на 22%

12:44 02.12.2024 |

Економіка

 

Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень. Торік цей показник становив 22,2 тисячі.

Рік2021202220232024
Кількість проваджень20 69114 83322 23325 225


Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані податківців.

Зазначається, що понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Найбільше компаній, з яких ДПС намагається стягнути борги, зареєстровано у Києві - 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Далі йде Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Трійку лідерів замикає Запорізька область - 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Кількість податкових боргів бізнесу з початку повномасштабної війни зросла на 22%

 

Серед усіх компаній в Україні найбільше податкових боргів має санаторій "Збруч" - 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч. На другій позиції - Миргородський хлібокомбінат №1 із 70 боргами, на третій - компанія "Лерс" із 44 активними провадженнями.

Перевірити компанію на наявність податкових боргів можна за посиланням.

Податковий борг компанія може отримати через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби - це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2521  0,02 0,04 41,8892  0,02 0,05
EUR 43,6304  0,05 0,12 44,3863  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6500  0,06 0,16 41,6750  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес