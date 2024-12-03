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Кількість податкових боргів бізнесу з початку повномасштабної війни зросла на 22%
12:44 02.12.2024 |
Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень. Торік цей показник становив 22,2 тисячі.
|Рік
|2021
|2022
|2023
|2024
|Кількість проваджень
|20 691
|14 833
|22 233
|25 225
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані податківців.
Зазначається, що понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.
Найбільше компаній, з яких ДПС намагається стягнути борги, зареєстровано у Києві - 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Далі йде Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Трійку лідерів замикає Запорізька область - 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.
Серед усіх компаній в Україні найбільше податкових боргів має санаторій "Збруч" - 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч. На другій позиції - Миргородський хлібокомбінат №1 із 70 боргами, на третій - компанія "Лерс" із 44 активними провадженнями.
Перевірити компанію на наявність податкових боргів можна за посиланням.
Податковий борг компанія може отримати через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби - це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.
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