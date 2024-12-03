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АНАЛІТИКА

Єврокомісарка з розширення прогнозує відкриття 1-го переговорного кластера з Україною у квітні-травні-2025

 

Переговорний кластер 1 "Основи процесу вступу в ЄС" (Fundamentals) з Україною може бути відкрито в першій половині 2025 року, найімовірніше, у квітні-травні, повідомила єврокомісарка з розширення Марта Кос у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві.

"Зараз ми готуємо все можливе, проводимо скринінг і сподіваємося, що десь у першій половині наступного року ми зможемо відкрити перший кластер, який є фундаментальним... (але) навіть якщо ми зробимо все можливе, найімовірніше, це буде не раніше квітня наступного року. Але щойно ми почнемо, далі йтимемо швидко", - сказала вона за підсумками свого візиту в українську столицю 1 грудня.

Кос зазначила, що дуже рада, що у свій перший день як комісарка з розширення відвідала Київ.

"Розширення - один із пріоритетів усієї Європейської комісії, і це також пріоритет для України, для вашого уряду, для вашого парламенту і навіть для громадянського суспільства, з яким я сьогодні зустрічалася", - пояснила єврокомісарка.

Вона зазначила, що Україна домагається величезного прогресу, оскільки проведення такої кількості реформ у той час, коли в країні йде війна, - це щось безпрецедентне.

"Моє завдання як комісарки з питань розширення - підтримати ваш уряд, щоб спочатку почати переговорний процес, а потім довести його до кінця. Це важка робота, це багато технічної роботи. Її багато по обидва боки - у Брюсселі і тут", - зазначила Кос.

Вона нагадала, що згідно з новою методологією фундаментальний Кластер 1 відкривається першим і закривається останнім.

"Сьогодні я почула побажання, щоб наступного року ми відкрили якомога більше кластерів", - додала єврокомісарка.

Кос зазначила, що терміни закриття переговорних кластерів залежать від країни-кандидата. "Ми допомагатимемо вам, я працюватиму день і ніч, щоб допомогти вам пройти через цей процес, але більша частина роботи буде зроблена на вашому боці", - пояснила Кос.

За її словами, зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною продемонстрували дуже позитивне ставлення до вступу в ЄС, і обидві сторони працюватимуть пліч-о-пліч, щоб Україна стала членом ЄС.

Кос уточнила, що розширення ЄС сьогодні відрізняється від того, що було п'ять років тому або 2004 року, коли її Словенія і велика група інших країн вступала в Євросоюз і коли, переважно розглядали процес вступу через економічні класи, як економічний процес.

"Сьогодні, особливо завдяки тому, що ви є нашим кандидатом, ідеться про значно більше - ідеться про забезпечення миру, свободи та процвітання. Саме з цих причин і був створений Європейський Союз - щоб гарантувати мир, свободу і процвітання. І тепер у наших силах зробити так, щоб ви приєдналися до нас", - зазначила єврокомісарка.

Вона не змогла назвати терміни можливого вступу України в ЄС, нагадавши, що переговорний процес охоплює понад 30 розділів, а наприкінці його всі країни-члени повинні будуть дати зелене світло на приєднання України.

"Але ви перебуваєте на дуже хорошому шляху, завдяки Україні в нас з'явилася нова динаміка, позитивна динаміка в усіх країнах-кандидатах", - наголосила Кос.

Як повідомлялося, процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем'єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п'яти років - до 2030 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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