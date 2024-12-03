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За програмою «Додай енергії твоєму бізнесу» підприємства отримали пільгові кредити на 300 мільйонів
12:00 02.12.2024 |
За два роки повномасштабної війни за програмою «Додай енергії твоєму бізнесу» 104 українські підприємства отримали пільгові кредити на розвиток енергоефективності на загальну суму майже 300 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.
«Програма «Додай енергії твоєму бізнесу» стала флагманом доступного кредитування енергостійкості малого бізнесу в Україні. За два роки повномасштабної війни 104 підприємства отримали пільгові кредити на загальну суму майже 300 млн грн на інвестування у сонячні станції, енергоефективне обладнання та джерела безперебійного живлення», - зазначив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.
Зазначається, що ключовою метою програми було сприяння фінансуванню енергоефективних інвестицій бізнесу. Це мало на меті зменшення споживання енергії та викидів CO2, а також підвищення конкурентоспроможності підприємств та захист довкілля.
Найбільше перевагами програми «Додай енергії твоєму бізнесу» скористалися мікро- та малі підприємства (73%) переробної промисловості, які забезпечили 32% обсягу реалізації інвестицій у відновлювану енергетику.
Максимальна сума кредиту становила 500 тис. євро в гривневому еквіваленті за ставкою 18%, яку можна було знизити до 5-9% у поєднанні з програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
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