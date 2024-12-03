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АНАЛІТИКА

Кабмін визначив умови бронювання для волонтерів і викладачів курсів тактичної медицини

11:53 02.12.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабінет міністрів України затвердив умови бронювання від мобілізації для працівників курсів з тактичної медицини, підготовки операторів безпілотників (БпЛА) та спеціалістів із радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також для волонтерів, які працюють на потреби Сил оборони.

Про це йдеться в урядовій постанові №1361 від 29 листопада 2024 року.

Основні умови для бронювання

Курси тактичної медицини: за рік потрібно провести не менш як 96 курсів такмеду, або 24 базові курси на одного працівника, який подається на бронь.

Курси РЕБ: підготовка щонайменше 150 фахівців за рік.

Курси операторів БпЛА: навчання щонайменше 100 операторів I та II класів (включно з FPV) або 200 операторів БпЛА I класу "мікро" (без FPV).

Бронювання для волонтерів

Волонтери благодійних організацій, які забезпечують ЗСУ та інші формування товарами й послугами, можуть отримати бронь, якщо обсяг допомоги становить не менше ніж 10 млн грн на одного військовозобовʼязаного за останні 12 місяців.

Крім цього, постановою №1362 уряд розширив перелік сфер, військовозобов'язані працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Йдеться про протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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