Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 00:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін визначив умови бронювання для волонтерів і викладачів курсів тактичної медицини
Кабінет міністрів України затвердив умови бронювання від мобілізації для працівників курсів з тактичної медицини, підготовки операторів безпілотників (БпЛА) та спеціалістів із радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також для волонтерів, які працюють на потреби Сил оборони.
Про це йдеться в урядовій постанові №1361 від 29 листопада 2024 року.
Основні умови для бронювання
Курси тактичної медицини: за рік потрібно провести не менш як 96 курсів такмеду, або 24 базові курси на одного працівника, який подається на бронь.
Курси РЕБ: підготовка щонайменше 150 фахівців за рік.
Курси операторів БпЛА: навчання щонайменше 100 операторів I та II класів (включно з FPV) або 200 операторів БпЛА I класу "мікро" (без FPV).
Бронювання для волонтерів
Волонтери благодійних організацій, які забезпечують ЗСУ та інші формування товарами й послугами, можуть отримати бронь, якщо обсяг допомоги становить не менше ніж 10 млн грн на одного військовозобовʼязаного за останні 12 місяців.
Крім цього, постановою №1362 уряд розширив перелік сфер, військовозобов'язані працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Йдеться про протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До зведеного бюджету цьогоріч надійшло ₴1 трильйон 423,3 мільярда податків
|Графіки відключень у вівторок діятимуть із 7.00 до 21.00 - Укренерго
|В Україні запустили електронну систему реєстрів «е-Рослинництво»
|Україна цьогоріч експортувала понад 18 мільйонів тонн зернових
|Для міжнародних перевезень харчових вантажів затвердили порядок видачі сертифікатів
|Друга українська компанія запустила біометан у ГТС
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD