У Києві відбувся Діалог високого рівня у межах Міжнародного транспортного форуму

Представники понад 20 країн, Європейської комісії та міжнародних фінансових організацій напрацювали практичні рішення для допомоги Україні у відновленні та розвитку транспортної інфраструктури.

Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

«Транспортна мережа є та буде основою економіки та мобільності людей. Саме тому на найближчий період перед нами стоїть низка завдань: швидко відновити пошкоджену росіянами транспортну інфраструктуру, продовжувати вдосконалювати та розширювати наші логістичні можливості та покращити умови перевезення пасажирів», - наголосив під час відкриття засідання Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Попри непросту ситуацію, підкреслив своєю чергою віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, держава продовжує працювати над модернізацією торгових шляхів, морських та сухопутних.

«Ми можемо поділитися своїм досвідом адаптації та розвитку альтернативних шляхів логістики, щоб посилити міжнародні зв'язки та забезпечити сталий економічний розвиток наших країн", - сказав Кулеба.

Учасники Діалогу домовилися про посилення підтримки відновлення та заявили про спільне прагнення розвивати нові логістичні маршрути та стратегічні зв'язки з Україною.

В ході засідання була схвалена спільна заява, яка має на меті забезпечити ефективніше спрямування підтримки держав-членів на потреби нашої держави та заохотити міжнародні фінансові установи, уряди та приватний сектор збільшити обсяги інвестицій у реконструкцію транспортного сектору України.

«Сьогодні у Києві був підписаний меморандум про підтримку України та про створення фонду, який поповнюватиметься нашими партнерами-донорами на відновлення інфраструктури», - додав віцепрем'єр-міністр.

Фонд функціонуватиме на основі добровільних внесків країн-учасниць МТФ. Перший внесок до фонду зробить Швеція у розмірі 8 млн шведських крон.

Щодо пріоритетності спрямування коштів на конкретні проєкти, то партнерів цікавитимуть насамперед ті, які об'єднають інтереси України з їхніми.

«Країнам, що мають вихід до моря, більш цікаво працювати з нашою морською інфраструктурою. Ті країни, які зосереджені на залізничному транспорті, мають чудові пропозиції і експертизу саме по залізниці. Тому ми можемо говорити саме про галузеву співпрацю», - сказав Кулеба.