В Україні з 1 грудня діє режим експортного забезпечення окремих видів товарів

Із 1 грудня 2024 року в Україні починає діяти ухвалена Кабінетом Міністрів постанова стосовно особливості здійснення операцій з експорту окремих видів товарів у межах запровадження режиму експортного забезпечення.

Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.

До переліку окремих видів товарів, визначеному постановою від 29 жовтня 2024 року №1261, входять мед натуральний, горіхи волоські, пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку або кользи, насіння соняшнику, олія соєва та її фракції, олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, олії ріпакова (із ріпака або кользи) або гірчична та їх фракції, макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних або мікробних жирів і олій.

Починаючи з 1 грудня 2024 року за періодичними митними деклараціями, оформленими до 30 листопада 2024 року включно, оформлення доручень на навантаження окремих товарів на морські судна закордонного плавання та/або пропуск окремих товарів за межі митної території України не допускається.

Також із 1 грудня запроваджується контроль з боку митних органів фактурної вартості окремих товарів (крім випадків здійснення декларування товару на підставі форвардного контракту), заявленої у періодичній митній декларації, а при поданні додаткової декларації - на дату пропуску товару за межі митної території України.

У зв'язку з цим декларантами або уповноваженими ними особами з метою запобігання надання відмови в митному оформленні окремих товарів за додатковими деклараціями повинен контролюватись рівень цін товарів. У разі, якщо на дату очікуваного пропуску товарів за межі митної території України фактурна вартість за періодичною митною декларацію буде нижчою, ніж вартість цього товару, розрахована згідно з мінімально допустимими експортними цінами, визначеними відповідно до статті 19-2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», для вивезення товарів має подаватись нова митна декларація з рівнем ціни, що перевищує мінімально допустимі експортні ціни на відповідні товари.

Мінімально допустимі експортні ціни застосовуються з дня, наступного за днем їх розміщення на офіційному вебсайті Мінагрополітики. Для забезпечення виконання вимог прийнятих законодавчих актів Мінагрополітики розраховано мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів на червень-листопад місяці, які затверджено наказом Мінагрополітики від 11 листопада 2024 року № 4089.

Як повідомлялося, з метою мінімізації схем порушення законодавства України під час експорту окремих видів товарів, виведення значної частини економіки з тіні та збільшення надходжень до Державного бюджету Кабінет Міністрів України на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, що полягає у встановленні особливостей здійснення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.