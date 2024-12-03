Україна отримає €52 мільйони від ЄС на реалізацію проєктів з розвитку транспортної інфраструктури

Чотири українських проєкти з розвитку транспортної інфраструктури отримали схвалення фінансування у розмірі 52 мільйонів євро за програмою Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій у Фейсбуці.

"Чотири українських проєкти з розвитку транспортної інфраструктури у рамках програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (СEF) отримали схвалення фінансування. Йдеться про 52 мільйони євро для розвитку залізниці, автомобільних пунктів пропуску, річкової інформаційної служби та підтримки аеронавігації", - зазначається у повідомленні.

За даними міністерства, під час візиту до Києва генеральна директорка директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності Магда Копчинська вручила грантові угоди бенефіціарам проєкту - Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури, АТ "Укрзалізниця", ДП "Украерорух" та ДП "Укрводшлях".

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що отримання цих грантів дозволяє рухатись у напрямку інтеграції України до європейського транспортного простору.

"Я хочу подякувати конкурсному комітету Програми СEF та Єврокомісії за погодження проєктів... Ми зі свого боку будемо працювати над успішною реалізацією обраних проєктів та якісною підготовкою наступних заявок для участі у програмі. Важливо, що тут для України немає жодних обмежень, і ми на рівні з іншими країнами-членами ЄС можемо подавати відповідні проєктні заявки", - зазначив Кулеба.

Зокрема, фінансування отримають ініціативи «Інтеграція залізничної системи України в транспортну систему ЄС. 1 етап» (передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1 435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури), «Організація транспортних потоків з метою підвищення пропускної спроможності інфраструктури, безпеки та ефективності послуг з перетину кордону на спільній дорозі Румунія - Молдова - Україна ПП Галац/Джурджулешти/Рені» (його реалізація дозволить забезпечити безперервність руху між вказаними пунктами пропуску).

Крім того, було схвалено фінансування на проєкт щодо створення та впровадження Української річкової інформаційної служби на Дунаї та на відновлення аеронавігаційної галузі України та подальшу модернізацію інфраструктури зв'язку, навігації, спостереження та аеронавігаційної інформації (проєкт «Інтегрована модернізація європейської мережі CNS»).

Як повідомлялось, Верховна Рада минулого року ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі «Механізм «Сполучення Європи».

Участь України у програмі дозволяє залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов'язаних транс'європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг. Загальний бюджет програми до 2027 року становить близько 21 млрд євро.

У рамках минулорічного відбору проєктних заявок вже реалізується шість проєктів з розбудови прикордонної інфраструктури. Зокрема, йдеться про розбудову автомобільних та залізничних пунктів пропуску.