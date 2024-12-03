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АНАЛІТИКА

В Україні розширили перелік професій для бронювання від мобілізації

10:08 02.12.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Отримати броні зможуть протезисти та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду №1362.

Згідно з постановою бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.

Умова для бронювання - виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед бронюванням.

Також постанова передбачає, що військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову. Тобто зарплата повинна бути у всіх заброньованих від 20 тисяч гривень, окрім комунальних та державних установ.

Крім того, бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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