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За перший день понад 2 100 000 українців подали заявки на 1000 грн за єПідтримкою
09:40 02.12.2024 |
За перший день роботи нової єПідтримки вже понад 2 100 000 українців подали заявки на виплату 1000 грн, повідомив президент Володимир Зеленський.
Майже пів мільйона з цих заявок - на виплату коштів дітям, зазначив президент.
Зеленський вважає, що такі цифри доводять своєчасність програми.
Гроші можна отримати до 28 лютого, а скористатися ними можна до кінця 2025 року. Заявку необхідно подати у державному застосунку "Дія".
Кошти виплачують на картку "Національний кешбек". Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої груп можуть отримати підтримку за допомогою Укрпошти.
Витратити цю тисячу гривень можна на українські товари та послуги, а також можна й задонатити захисникам.
Раніше у Мінекономіки пояснювали, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати на війну.
Також відомство зазначало, що ці гроші переспрямують із тих програм відомства та інших міністерств, в яких виділені кошти не встигають освоїти до кінця року. 27 листопада стало відомо, що Кабмін перерозподілив 3,86 млрд грн з програм підтримки бізнесу та розмінування на Національний кешбек та єПідтримку.
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