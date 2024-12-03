За перший день понад 2 100 000 українців подали заявки на 1000 грн за єПідтримкою

За перший день роботи нової єПідтримки вже понад 2 100 000 українців подали заявки на виплату 1000 грн, повідомив президент Володимир Зеленський.

Майже пів мільйона з цих заявок - на виплату коштів дітям, зазначив президент.

Зеленський вважає, що такі цифри доводять своєчасність програми.

Гроші можна отримати до 28 лютого, а скористатися ними можна до кінця 2025 року. Заявку необхідно подати у державному застосунку "Дія".

Кошти виплачують на картку "Національний кешбек". Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої груп можуть отримати підтримку за допомогою Укрпошти.

Витратити цю тисячу гривень можна на українські товари та послуги, а також можна й задонатити захисникам.

Раніше у Мінекономіки пояснювали, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати на війну.

Також відомство зазначало, що ці гроші переспрямують із тих програм відомства та інших міністерств, в яких виділені кошти не встигають освоїти до кінця року. 27 листопада стало відомо, що Кабмін перерозподілив 3,86 млрд грн з програм підтримки бізнесу та розмінування на Національний кешбек та єПідтримку.