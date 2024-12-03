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АНАЛІТИКА

Нацбанк очікує рішення ради директорів МВФ про транш $1,1 млрд у другій декаді грудня

09:17 02.12.2024 |

Економіка

 

Остаточне рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про шостий перегляд програми розширеного фінансування EFF і виділення Україні 7-го траншу в розмірі приблизно $1,1 млрд очікується в другій декаді грудня, повідомив Національний банк України.

"Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо шостого перегляду програми з МВФ. У другій декаді грудня це рішення має розглянути Рада директорів МВФ", - ідеться в інформації на сайті НБУ за підсумками зустрічі керівництва центробанку з главами 30 найбільших банків країни цього тижня.

Як повідомлялося, МВФ 19 листопада повідомив про досягнення угоди на рівні персоналу (SLA) про шостий перегляд 4-річної програми EFF з Україною за підсумками роботи місії в Києві 11-18 листопада.

"Влада виконала всі кількісні критерії ефективності (QPC) на кінець вересня і структурні контрольні показники для огляду. Також було досягнуто домовленостей щодо низки політик і реформ для підтримки макроекономічної стабільності в умовах триваючої війни", - зазначено в релізі.

Після цього президент України підписав закон про держбюджет-2025 і податкові поправки щодо підвищення військового збору з 1,5% до 5% з 1 грудня, а також низки інших податків і зборів, а уряд затвердив політику державної власності та незалежних членів наглядової ради "Укренерго".

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у фінансових колах, програму можуть поповнити приблизно три нові структурні маяки, один із яких стосується оцінки та планів роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Ще одне джерело припускало, що рада директорів може розглянути питання 6-го пересмсотра на початку третьої декади грудня.

Як повідомлялося, Україна 23 жовтня цього року за підсумками 5-го перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

В оновлену за підсумками 5 перегляду програму на прохання України було внесено зміни до розкладу переглядів програми і траншів за їхніми підсумками. Якщо раніше вона передбачала тільки два перегляди на 2025 рік - на початку березня і наприкінці серпня з виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, то тепер у розкладі на наступний рік - чотири щоквартальні перегляди, як і цього року. Розмір 8-го траншу за підсумками 7-го перегляду в березні залишено незмінним - $917,5 млн, тоді як розмір наступних трьох траншів наступного року становить відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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