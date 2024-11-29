Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З 1 грудня нових працівників зможуть бронювати одразу, але є умова – Федоров

 

З початку грудня критичні підприємства зможуть бронювати нових працівників одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City", - зазначив він.

Федоров нагадав, що за новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати таким критеріям:

* Середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень.

* Відсутність податкових боргів.

* Один критерій з переліку: резидентство в "Дія.City", 1,5+ млн євро сплачених податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливість для національної економіки чи потреб тергромади.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5847
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 43,9010
  0,0384
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2679  0,01 0,01 41,9088  0,01 0,03
EUR 43,6813  0,07 0,16 44,4096  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,02 0,06 41,6100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес