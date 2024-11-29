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Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
У жовтні цього року обсяг IT-експорту зріс на 2,5% і становив $532 мільйони, що на $13 мільйонів більше у порівнянні з вереснем 2024 року.
Такі дані наводить НБУ, аналізує Львівський IT Кластер.
Якщо ж порівнювати ці показники з аналогічним періодом у 2023 році, то обсяг ІТ-експорту цьогоріч у жовтні на 0,6% або ж $5,3 мільйони більший.
Водночас сукупні показники за 10 місяців поточного року менші на 4,3% за аналогічний період у 2023-му, що у доларовому еквіваленті становить $241 мільйон.
Загалом експортна виручка ІТ-послуг наразі склала $5,3 мільярди. Втім, за підсумками 2024 року індустрія вдруге поспіль не покаже росту, пише Львівський IT Кластер.
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