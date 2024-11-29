Фінансові новини
- |
- 29.11.24
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Показник угод із продажу/купівлі землі в Україні в жовтні 2024 р. сягнув рекордних 11,3 тис. з початку війни - KSE
22:24 29.11.2024 |
Кількість угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні в жовтні 2024 року становила 11,3 тис. угод сукупною площею понад 25,2 тис. га, що є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення, зазначається в дослідженні Київської школи економіки (KSE).
Експерти зазначили, що минулий рекорд було зафіксовано у квітні 2024 року, коли було укладено 10,3 тис. угод на площі 22,5 тис. га.
Показники жовтня більші на 13% за кількістю угод і на 11% за сукупною площею земель в обігу порівняно з вереснем 2024 року, і на 62% і 69% відповідно, якщо порівняти із середнім щомісячним обсягом угод на ринку земель у 2023 році.
"Ці дані підтверджують висновки попередніх оглядів про те, що обсяг ринку сільгоспземель у четвертому кварталі може перевищити результати перших трьох кварталів цього року разом. При цьому максимальна активність припаде на останній місяць року", - прогнозують аналітики.
У KSE констатували, що станом на кінець жовтня 2024 року сукупні обсяги ринку земель сільгосппризначення з моменту відкриття в липні 2021 року досягли 294,5 тис. транзакцій із загальною площею 660,0 тис. га. Відповідно, за весь час існування ринку земель купівлі та продаж здійснювали відносно 1,6% загальної площі всіх сільгоспземель в Україні або відносно 1,95%, якщо рахувати лише для тих регіонів, де ринок земель не ускладнений бойовими діями чи окупацією.
Аналітики очікують, що 2024 року в Україні в обігу перебуватиме 0,67% усіх сільськогосподарських земель, або 0,88%, якщо не враховувати області, де повноцінне функціонування ринку ускладнене бойовими діями чи окупацією.
За цим показником ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні є наближеним до показників країн із розвиненими ринками, з певним потенціалом до зростання, наголошується в дослідженні KSE "Земля незламності".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП
ТОП-НОВИНИ
|Хто такий Михайло Драпатий – новий командувач Сухопутних війск ЗСУ
|«Заднім числом» не буде: роз'яснення Кабміну щодо новацій Податкового кодексу
|Повстанці штурмують Алеппо. Що відбувається в Сирії та куди подівся Асад
|«Помилка друкаря»: Закон про підвищення податків все ж набуде чинності 1 грудня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З 1 грудня нових працівників зможуть бронювати одразу, але є умова – Федоров
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Продажі вже на довоєнному рівні: Чечоткін про перші підсумки «чорної п'ятниці» на Rozetka
|У суботу графіки відключення світла діятимуть із 8:00 - Укренерго
|«Заднім числом» не буде: роз'яснення Кабміну щодо новацій Податкового кодексу
|Показник угод із продажу/купівлі землі в Україні в жовтні 2024 р. сягнув рекордних 11,3 тис. з початку війни - KSE
|Ціна с/г земель у жовтні 2024 р. на 20,6% вища, ніж до відкриття ринку для юросіб - дослідження
Бізнес
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD
|Gemini для Android навчився запускати музику в Spotify
|Volkswagen продав скандальний завод у Китаї
|Камера безпеки Apple на основі ШІ зможе ідентифікувати людей за фізичними характеристиками, навіть без обличчя
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти