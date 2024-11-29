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АНАЛІТИКА

Показник угод із продажу/купівлі землі в Україні в жовтні 2024 р. сягнув рекордних 11,3 тис. з початку війни - KSE

22:24 29.11.2024 |

Економіка

Показник угод із продажу/купівлі землі в Україні в жовтні 2024 р. сягнув рекордних 11,3 тис. з початку війни - KSE

 

Кількість угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні в жовтні 2024 року становила 11,3 тис. угод сукупною площею понад 25,2 тис. га, що є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення, зазначається в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Експерти зазначили, що минулий рекорд було зафіксовано у квітні 2024 року, коли було укладено 10,3 тис. угод на площі 22,5 тис. га.

Показники жовтня більші на 13% за кількістю угод і на 11% за сукупною площею земель в обігу порівняно з вереснем 2024 року, і на 62% і 69% відповідно, якщо порівняти із середнім щомісячним обсягом угод на ринку земель у 2023 році.

"Ці дані підтверджують висновки попередніх оглядів про те, що обсяг ринку сільгоспземель у четвертому кварталі може перевищити результати перших трьох кварталів цього року разом. При цьому максимальна активність припаде на останній місяць року", - прогнозують аналітики.

У KSE констатували, що станом на кінець жовтня 2024 року сукупні обсяги ринку земель сільгосппризначення з моменту відкриття в липні 2021 року досягли 294,5 тис. транзакцій із загальною площею 660,0 тис. га. Відповідно, за весь час існування ринку земель купівлі та продаж здійснювали відносно 1,6% загальної площі всіх сільгоспземель в Україні або відносно 1,95%, якщо рахувати лише для тих регіонів, де ринок земель не ускладнений бойовими діями чи окупацією.

Аналітики очікують, що 2024 року в Україні в обігу перебуватиме 0,67% усіх сільськогосподарських земель, або 0,88%, якщо не враховувати області, де повноцінне функціонування ринку ускладнене бойовими діями чи окупацією.

За цим показником ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні є наближеним до показників країн із розвиненими ринками, з певним потенціалом до зростання, наголошується в дослідженні KSE "Земля незламності".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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