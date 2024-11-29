Надходження держбюджету зросли у листопаді майже вдвічі. Допоміг грант від США

У листопаді 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 216,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 106,1 млрд грн, від Державної митної служби - в обсязі 49,3 млрд грн.

Крім того, в листопаді в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) до загального фонду державного бюджету надійшло 56,4 млрд грн коштів у вигляді грантів від США.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками листопада 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 290,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 39,4 млрд грн (станом на 28 листопада) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн. У вересні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 120,5 млрд грн.

У серпні надходження до держбюджету сягнули 386,2 мільярда гривень, переважно, завдяки отриманню Україною 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Нагадаємо, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень, у червні - 138 млрд гривень, у травні - 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні - 158,1 млрд грн, у лютому - 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.