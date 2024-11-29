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АНАЛІТИКА

Петиція з вимогою перегляду програми «Зимова єПідтримка» набрала 25 000 голосів

 

Петиція з вимогою до президента Володимира Зеленського переглянути програму виплат українцям 1000 грн зібрала необхідну кількість підписів і тепер буде розглядатися.

Ініціатор петиції Роман Стан вказує на низку недоліків програми, серед яких:

* Непрозоре фінансування: Джерела коштів для виплат не вказані чітко.

* Суперечність з підвищенням податків: Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян.

* Відсутність адресності: Кошти розподіляються між усіма громадянами, тоді як найбільшої підтримки потребують вразливі категорії населення.

Роман Стан підкреслює, що майже половина державного бюджету України на 2024 рік є дефіцитною і фінансується коштом міжнародної допомоги. Це, на його думку, ставить під загрозу фінансування сектору безпеки та оборони.

Автор петиції пропонує спрямувати кошти виключно на підтримку пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб.

Вже з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень на оплату українських послуг та товарів. Кошти "Зимової єПідтримки" можна буде витратити на ліки, книги, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг тощо. Також "тисячу Зеленського" можна буде перерахувати на підтримку української армії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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