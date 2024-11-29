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Міноборони: Відтепер військові частини можуть повідомляти про неякісні продукти в ІТ-системі DOT-Chain
15:44 29.11.2024 |
Військові частини Збройних сил України отримали можливість повідомляти про постачання неякісних продуктів в ІТ-системі DOT-Chain, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
"Відтепер військові частини можуть повідомляти про постачання неякісних продуктів в ІТ-системі DOT-Chain. Це дасть змогу скоротити час подачі й розгляду скарги, забезпечити прозорість і контроль якості, полегшить роботу військових частин, автоматизуючи процес", - зазначено в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в п'ятницю.
Раніше процедура відбувалася виключно в паперовій формі, що потребувало багато часу й зусиль від військових частин і ДОТів.
"Тепер DOT-Chain автоматично підтягує інформацію із замовлення, тож військовій частині потрібно лише додати дані про неякісний товар. Система формує електронний документ, скорочуючи час роботи над рекламаціями у два-три рази", - сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, слова якого наводить пресслужба.
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