Міноборони: Відтепер військові частини можуть повідомляти про неякісні продукти в ІТ-системі DOT-Chain

Військові частини Збройних сил України отримали можливість повідомляти про постачання неякісних продуктів в ІТ-системі DOT-Chain, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Відтепер військові частини можуть повідомляти про постачання неякісних продуктів в ІТ-системі DOT-Chain. Це дасть змогу скоротити час подачі й розгляду скарги, забезпечити прозорість і контроль якості, полегшить роботу військових частин, автоматизуючи процес", - зазначено в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше процедура відбувалася виключно в паперовій формі, що потребувало багато часу й зусиль від військових частин і ДОТів.

"Тепер DOT-Chain автоматично підтягує інформацію із замовлення, тож військовій частині потрібно лише додати дані про неякісний товар. Система формує електронний документ, скорочуючи час роботи над рекламаціями у два-три рази", - сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, слова якого наводить пресслужба.