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Державний борг збільшився за місяць ще на понад 4 мільярди, – Мінфін
15:38 29.11.2024 |
Станом на 31жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,413 трлн грн, або $155,37 млрд, зокрема: зовнішній борг - 4,58 трлн грн (71,48% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $111,06 млрд; внутрішній - 1,82 трлн грн (28,52%) або $44,31 млрд.
Про це повідомляє прессужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що ужовтні сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 4,35 млрд грн, а в доларовому еквіваленті - зменшився на $0,32 млрд.
У Мінфіні також уточнили дані щодо обсягів суто державного боргу України. Він становив 6,13 трлн грн, або $148,61 млрд.
Як повідомлялося, у вересні держборг України збільшився на 32,31 млрд грн у гривневому еквіваленті або на $0,87 млрд у доларовому
За прогнозами Мінфіну, за підсумками наступного року держборг України зросте до 8,2 трильйона гривень.
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