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Кулеба зустрівся з представницею Єврокомісії - говорили про портову інфраструктуру та Ukraine Facility
14:34 29.11.2024 |
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зустрівся з генеральним директором директорату Європейської комісії з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) Магдою Копчинською.
Про це віцепрем'єр-міністр повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Наголошується, що основна увага в ході зустрічі була приділена розвитку та підтримці портової інфраструктури, українському експорту, збільшенню пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, євроінтеграції та реалізації Ukraine Facility у сфері транспорту.
«Важливі й спільні проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури, зокрема у рамках програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF), які були схвалені Координаційним комітетом програми. Йдеться про розвиток залізничної мережі, пунктів пропуску, річкової інформаційної служби та відновлення аеронавігаційної системи - грант з боку Євросоюзу складатиме 52 млн євро», - додав Кулеба.
Як повідомлялося, Україна та Європейська комісія розпочали прескринінг законодавства у сфері залізничного та автомобільного транспорту для його подальшої гармонізації з вимогами європейських директив.
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