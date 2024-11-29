Кулеба зустрівся з представницею Єврокомісії - говорили про портову інфраструктуру та Ukraine Facility

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зустрівся з генеральним директором директорату Європейської комісії з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) Магдою Копчинською.

Про це віцепрем'єр-міністр повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Наголошується, що основна увага в ході зустрічі була приділена розвитку та підтримці портової інфраструктури, українському експорту, збільшенню пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, євроінтеграції та реалізації Ukraine Facility у сфері транспорту.

«Важливі й спільні проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури, зокрема у рамках програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF), які були схвалені Координаційним комітетом програми. Йдеться про розвиток залізничної мережі, пунктів пропуску, річкової інформаційної служби та відновлення аеронавігаційної системи - грант з боку Євросоюзу складатиме 52 млн євро», - додав Кулеба.

Як повідомлялося, Україна та Європейська комісія розпочали прескринінг законодавства у сфері залізничного та автомобільного транспорту для його подальшої гармонізації з вимогами європейських директив.