Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кулеба зустрівся з представницею Єврокомісії - говорили про портову інфраструктуру та Ukraine Facility

Кулеба зустрівся з представницею Єврокомісії - говорили про портову інфраструктуру та Ukraine Facility

 

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зустрівся з генеральним директором директорату Європейської комісії з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) Магдою Копчинською.

Про це віцепрем'єр-міністр повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Кулеба зустрівся з представницею Єврокомісії - говорили про портову інфраструктуру та Ukraine Facility

 

Наголошується, що основна увага в ході зустрічі була приділена розвитку та підтримці портової інфраструктури, українському експорту, збільшенню пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, євроінтеграції та реалізації Ukraine Facility у сфері транспорту.

«Важливі й спільні проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури, зокрема у рамках програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF), які були схвалені Координаційним комітетом програми. Йдеться про розвиток залізничної мережі, пунктів пропуску, річкової інформаційної служби та відновлення аеронавігаційної системи - грант з боку Євросоюзу складатиме 52 млн євро», - додав Кулеба.

Кулеба зустрівся з представницею Єврокомісії - говорили про портову інфраструктуру та Ukraine Facility

 

Як повідомлялося, Україна та Європейська комісія розпочали прескринінг законодавства у сфері залізничного та автомобільного транспорту для його подальшої гармонізації з вимогами європейських директив.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5956
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 43,8626
  0,0609
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2679  0,01 0,01 41,9088  0,01 0,03
EUR 43,6813  0,07 0,16 44,4096  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,02 0,06 41,6100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес