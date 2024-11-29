Кабмін призначив головою Держгеонадр Олега Гоцинця

Кабінет Міністрів призначив Олега Гоцинця очільником Державної служби геології та надр України.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"На своєму засіданні 29 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Гоцинця Олега Степановича головою Державної служби геології та надр України", - йдеться у повідомленні.

Як пише галузеве видання ExPro, Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ "Укргазвидобування", що має сотні спецдозволів на видобуток нафти та природного газу.

За сумісництвом він працював менеджером проєктів НАК "Нафтогаз України". Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Нагадаємо, 8 листопада уряд звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України. Сам Опімах пояснив своє звільнення завершенням терміну пʼятирічної каденції на посаді голови Держгеонадр. Він очолював відомство з 2019 року.