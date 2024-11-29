Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін призначив головою Держгеонадр Олега Гоцинця

14:30 29.11.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів призначив Олега Гоцинця очільником Державної служби геології та надр України.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"На своєму засіданні 29 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Гоцинця Олега Степановича головою Державної служби геології та надр України", - йдеться у повідомленні.

Як пише галузеве видання ExPro, Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ "Укргазвидобування", що має сотні спецдозволів на видобуток нафти та природного газу.

За сумісництвом він працював менеджером проєктів НАК "Нафтогаз України". Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Нагадаємо, 8 листопада уряд звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України. Сам Опімах пояснив своє звільнення завершенням терміну пʼятирічної каденції на посаді голови Держгеонадр. Він очолював відомство з 2019 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5956
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 43,8626
  0,0609
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2679  0,01 0,01 41,9088  0,01 0,03
EUR 43,6813  0,07 0,16 44,4096  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,02 0,06 41,6100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес