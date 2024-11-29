Умєров: На оплату військовим піде 1,16 трлн грн у 2025 р., на озброєння - 739 млрд грн

Державний бюджет України на 2025 рік передбачає спрямування 26,3% валового внутрішнього продукту України або 2,23 трлн грн на безпеку і оборону Української держави, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році, зазначає міністр оборони України Рустем Умєров.

"Із них на грошове забезпечення наших воїнів передбачено 1,16 трлн грн - це на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році. На закупівлю та оновлення озброєння буде виділено 739 млрд грн - це дозволить модернізувати армію, забезпечивши її сучасними системами озброєння для ведення ефективних бойових дій. 55,1 млрд грн підуть на модернізацію виробничих потужностей оборонної промисловості та розвиток новітніх технологій", - написав Умєров у фейсбуці у п'ятницю.

Також, за його словами, суттєво збільшено фінансування закупівель безпілотних систем, зокрема DeepStrike.

"Цей бюджет - це наша відповідь на виклики війни. Він спрямований на зміцнення обороноздатності країни, підтримку наших захисників і розвиток оборонно-промислового комплексу. Кожна гривня - це інвестиція у перемогу та мирне майбутнє України", - наголосив Умєров.