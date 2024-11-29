Україна отримала $100 мільйонів від Кореї на соціальну сферу

Україна отримала $100 млн від Республіки Корея, які спрямують на підтримку соціальної сфери.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери", - зазначив він.

Як уточнили у Міністерстві фінансів, кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка - 1% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Цьогоріч між урядами України та Кореї була підписана угода, яка дозволить залучити до $2,1 млрд протягом 2024-2029 років.

Як повідомлялося, Світовий банк затвердив додаткове фінансування на $664 млн для проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).