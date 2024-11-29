Буковель переходить до формату туристичної дестинації: що це значить

У рамках ІІІ Національного туристичного саміту Буковель офіційно заявив про втілення принципів сталого розвитку у своїй діяльності та перехід до формату туристичної дестинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДАРТ.

Одним із ключових моментів заходу стало підписання Меморандуму про співробітництво з Державним агентством розвитку туризму України (ДАРТ). Цей крок закладає основу для системних змін у туристичній галузі Карпатського регіону та України загалом.

"Буковель створює умови для сталого та соціально відповідального туризму, що орієнтований на перехід до міжнародних стандартів та економічне зростання регіону. Цей пілотний проєкт може стати моделлю для всієї туристичної галузі України", - наголосила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

У 2024 році Буковель розпочав масштабну трансформацію, спрямовану на створення сертифікованого туристичного кластеру, що відповідає міжнародним стандартам сталого розвитку. Буковель прагне стати п'ятою у світі і першою в Україні недержавною туристичною дестинацією, сертифікованою за низкою міжнародних протоколів.

Процес сертифікації включає комплексну оцінку та аудит за 84 показниками, які стосуються підходів до управління туристичною дестинацією, втілення принципів соціальної відповідальності, реалізації інклюзивних практик, збереження екологічних ресурсів, природного капіталу та соціальних і культурних цінностей місцевих спільнот, поводження з водними ресурсами, відходами, моніторингу якості повітря, регулювання світлового та шумового забруднення тощо.

На території Буковелю вже встановлено датчики для моніторингу повітря, розроблено та втілено стандарти поводження з водними ресурсами, сортування сміття, проводиться дослідження впливу туризму на довкілля, культуру та місцеві спільноти.

Ініціатива "Bukovel Better": новий рівень співпраці

Для впровадження сталих практик Буковель запустив програму "Bukovel Better". Ця платформа спрямована на залучення бізнесу, громад та місцевої влади до реалізації європейських стандартів сталого розвитку й відповідального туризму.

Підписання Меморандуму з ДАРТ

Меморандум між ДАРТ і Буковелем, підписаний під час ІІІ Національного туристичного саміту, передбачає:

* розвиток туристичної інфраструктури та екотуризму;

* реалізацію спільних проєктів із захисту природних і культурних пам'яток;

* популяризацію культурної спадщини регіону;

* залучення інвестицій у розвиток туристичних послуг та стратегічне планування регіонального розвитку.

"Ми раді підтримувати ініціативу Буковелю, який стає прикладом того, як відповідальний туризм може сприяти економічному зростанню регіону, особливо в період відновлення", - зазначила Мар'яна Олеськів, голова ДАРТ.

Сталий розвиток як шлях до майбутнього

У межах своєї трансформації Буковель долучається до ініціативи EU Green Deal і Декларації Глазго, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату. Крім того, у 2025 році планується сертифікувати 30% готелів курорту за міжнародними стандартами Green Key і Green Globe.

Також на території дестинації передбачено створення сучасного реабілітаційного хабу, який стане важливим соціальним проєктом. Інклюзивність вже зараз є базовим принципом діяльності Буковелю, що створює умови для тренувань, відпочинку та реабілітації для людей із різними можливостями та потребами.

Перспективи для туристичної галузі України

Зміни, які впроваджує Буковель, демонструють, що Україна готова інтегруватися в міжнародний туристичний простір, впроваджуючи принципи сталого розвитку. Цей проєкт є взірцем для інших туристичних дестинацій, спрямованих на відповідальне та інноваційне майбутнє.

"Розпочинаючи трансформацію у першу сертифіковану туристичну дестинацію України, Буковель стає прикладом для всієї туристичної індустрії. Цей амбітний крок не лише підвищить якість послуг, але й сприятиме захисту довкілля, розвитку місцевих громад та впровадженню європейських стандартів сталого туризму. Буковель сьогодні - це не лише відпочинок, а й відповідальність за майбутнє", - зазначила координаторка програм сертифікації та сталого розвитку туристичної дестинації Буковель, директорка Travindy, консультант в галузі сталого розвитку в індустрії туризму та гостинності Анула Галєвська.