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На аукціоні із суборенди земельну ділянку продали за рекордні ₴133 мільйони
09:31 29.11.2024 |
У межах проєкту «Земельний банк» у четвер, 28 листопада, було встановлено новий рекорд торгів на суборенду державних земельних ділянок.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Сьогодні - новий рекорд! 133 млн грн (+ 26,6 млн грн ПДВ) - блискучий результат аукціону з суборенди найбільшої ділянки "Земельного банку", - написав Коваль.
Він зазначив, що на Prozorro.Продажі відбувся аукціон із суборенди діаманта проєкту - найбільшої ділянки площею 3969,9 гектара у Кіровоградській області.
У ході торгів стартова ціна лота - 12,19 мільйона гривень зросла в 11 разів, досягнувши фінальної вартості - 133 000 001 млн грн!
За право користування ділянкою загалом змагалися 9 учасників, серед яких фермерські господарства та аграрні підприємства з Кіровоградської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Миколаївської областей.
Як повідомлялося, торги із суборенди державних земель за проєктом "Земельний банк" стартували на початку жовтня цього року. До кінця року заплановано провести близько 1900 аукціонів щодо понад 100 тис. га земель у 20 областях країни.
Очікується, що державний бюджет вже цьогоріч отримає близько 1 млрд грн додаткових надходжень завдяки проєкту "Земельний банк".
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