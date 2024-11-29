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Японія збільшить фінансову допомогу Україні
08:54 29.11.2024 |
Уряд Японії має намір додати 1,122 трлн ієн (7,46 млрд доларів) до своєї фіскальної інвестиційної та кредитної програми на поточний фінансовий рік, у тому числі з урахуванням підтримки України країнами "Великої сімки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство посилається на проект документу.
У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Раніше Японія виділила Україні 3 млрд доларів у рамках ініціативи G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів, який погашатимуть із доходів від заморожених активів Росії.
США обіцяли виділити 20 млрд доларів із цих 50 млрд доларів, вони ще не надані, але звіти зі США вказували, що гроші готуються цього року.
Раніше глава НБУ Андрій Пишний заявив, що безповоротна допомога країн G7 за рахунок російських активів почне надходити вже найближчим часом.
Нагадаємо, Японія є одним із найбільших донорів бюджетної підтримки України з початку війни. Лише 2024 року вона надала Україні 2,2 млрд доларів, з яких кредити - 1,5 млрд доларів, гранти 700 млн доларів.
Усього з 2022 року Японія надала Україні 6,4 млрд доларів. Більше виділили лише ЄС та США.
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