Україна наразі не планує підвищувати ПДВ - Марченко

Планів підвищення податку на додану вартість в Україні нині немає, хоча раніше таку ймовірність і обговорювали з міжнародними партнерами.

Про це сказав на пресконференції міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент Укрінформу.

За словами урядовця, під час консультацій з міжнародними партнерами України, зокрема, з представниками МВФ, питання зміни розміру ПДВ обговорювали. Але завдяки ухваленню реалістичного бюджету на наступний рік зараз про такий сценарій не йдеться.

«Так, питання порушувалося. Так, були домовленості про те, за яких умов ми повернемося до ідеї підняття податку на додану вартість. Зокрема, передбачалося: якщо видатки на 2025 рік між першим і другим читанням бюджетного законопроєкту суттєво збільшаться, джерелом їх покриття буде підвищений ПДВ. При цьому ми були переконані, що підстав для значного підвищення податків немає. Тому й пішли на таку домовленість», - розповів Марченко.

За його словами, таку умову не вносили до жодної із програм співпраці України з партнерами як структурний маяк чи критерій для оцінювання. І після ухвалення реалістичного бюджету на наступний рік необхідності ухвалення якихось рішень стосовно ПДВ немає.

Водночас урядовець визнав, що, з огляду на непрогнозованість ситуації, передовсім у зоні бойових дій, остаточно це питання з порядку денного не зникло.

«Воно (питання про підвищення ПДВ - ред.) постійно виникатиме. Від того, як ми виконуємо інші зобов'язання, наскільки зважену фіскальну політику втілюємо, залежатиме й актуалізація цього питання. Але якщо у нас буде все добре з доходами, якщо податки, які ми вже підвищили (підписані Президентом зміни до Податкового кодексу - ред.), продемонструють ефективність, якщо виконуватимемо всі зобов'язання, якщо не буде необхідності різко збільшувати видатки, думаю, ми не порушуватимемо питання про підвищення ПДВ. Принаймні, таких планів немає», - запевнив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, у четвер Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Документ передбачає істотне збільшення податкових надходжень - на 137 млрд грн у 2025 році. Серед ключових змін - підвищення військового збору з 1,5% до 5% (але збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців); збільшення податків для ФОПів 1-2 групи; запровадження 1% податку для всіх форм ФОПів 3 групи; встановлення 50% податку на прибуток банків у 2024 році; запровадження авансових внесків для АЗС та помісячної звітності з ПДФО.