Марченко не бачить ризиків для залучення внутрішніх запозичень у 2025 році

У Міністерстві фінансів не бачать жодних ризиків для забезпечення передбачених у державному бюджеті-2025 обсягів запозичень на внутрішньому ринку.

У цьому запевнив на пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, жодних сигналів, які б свідчили про можливе погіршення ситуації на ринку ОВДП, наразі немає. При цьому урядовець визнав, що країна фактично досягла порогового значення обсягів внутрішніх запозичень, після якого такі позики стають неефективними і вкрай негативно позначаються на обслуговуванні боргу.

«Україна наблизилася до порогу запозичень, коли кожна додаткова позичена гривня не несе жодного фіскального ефекту. Є певні ліміти. Не можна запозичувати безкінечно. Важливе натомість питання обслуговування боргів. Якщо враховувати його вартість, суму, яку ми платимо за погашення запозичень, стане зрозуміло, що продовжувати «безкінечно» позичати під 15-16% немає сенсу», - наголосив Марченко.

Тому обсяги позик через емісію ОВДП наступного року не збільшуватимуть. Але й підстав говорити про ризики зменшення внутрішніх запозичень також немає. Зокрема, Мінфін не очікує падіння попиту на ОВДП з боку банків після запланованого збільшення оподаткування їхнього прибутку. Адже банківські установи вкладають у цінні папери здебільшого гроші клієнтів.

Інтерес до українських цінних паперів з боку юридичних та фізичних осіб зберігається.

«Ми маємо можливості для запозичень. Під час останнього аукціону залучили до бюджету 19 мільярдів гривень. І критичної потреби у тому, щоб за будь-яку ціну запозичувати, наразі немає. У нас достатньо ліквідності», - запевнив Марченко.