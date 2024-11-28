Податкова служба перевиконала план надходжень на ₴48 мільярдів - Марченко

З початку 2024 року станом на кінець листопада Державна податкова служба України перевиконала планові показники надходжень до бюджету на 48 млрд грн.

Про це під час пресконференції повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент Укрінформу.

"Податкова виконує свої планові показники протягом всього року і накопичила суттєвий ресурс перевиконання. На сьогодні перевиконання по податковій службі становить 48 млрд грн, при тому, що це ще не кінець місяця", - повідомив Марченко.

За його словами, Державна митна служба показує гірші результати в останні місяці. У Мінфіні пояснюють це впливом інформаційного фону щодо майбутньої реформи відомства та переатестації працівників.

"Ми зараз активно працюємо з керівництвом митниці, аби вони могли виконувати планові призначення. Незважаючи на те, що будуть зміни в керівництві і складі в цілому", - додав Марченко.