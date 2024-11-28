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ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок росактивів
17:49 28.11.2024 |
Європейський Союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.
Про це повідомили премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає "Європейська правда".
За словами Шмигаля, сума в 18,1 млрд євро, про яку йдеться, є частиною пакета "Групи семи" на 50 млрд доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.
"Такий крок - це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", - додав він.
Нагадаємо, G7 фіналізувала параметри надання позики у 50 млрд доларів Україні, про яку домовились у червні на саміті в Італії, наприкінці жовтня, й домовилась про розподіл фінансового навантаження.
Сполучені Штати підтвердили, що нададуть для кредиту 20 млрд доларів - максимальну очікувану суму, яка до останнього була під сумнівами, тому що ЄС не вдалося впровадити запобіжник від несподіваного скасування санкцій, як того хотіли у Вашингтоні, через спротив Угорщини.
Сума внеску Британії становитиме 2,26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США.
Кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.
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