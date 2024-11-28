Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін розраховує пройти 2025 р. без змін до Податкового кодексу
16:59 28.11.2024 |
Міністерство фінансів сподівається, що достатній обсяг фінансових ресурсів наступного року надасть змогу українському уряду не вдаватися до змін до Податкового кодексу для мобілізації додаткового ресурсу.
"Ситуація мінлива, може викликати додаткову потребу, але наразі, з огляду на те, що ми гарантували забезпечення зобов'язань коштом наших ключових партнерів, не плануємо робити інших змін до Податкового кодексу", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко на пресбрифінгу в четвер.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський цього ж дня підписав закон "Про Державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає видатки на рівні 3,6 трлн грн, а доходи - 2,05 трлн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав «невідкладний» закон про історичне підвищення податків. Це зайняло півтора місяці
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збільшити військову допомогу Україні
|Право на бронь надається після трьох місяців роботи. Пізніше буде місяць – ЄБА
|Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot
|Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Сили оборони збили 76 крилатих ракет і 35 російських БПЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страховим компаніям запропонували перестраховувати ризики для агросектору в прифронтових областях у Фонді гарантування кредитів
|Зеленський підписав законопроєкт про повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив в/ч
|Ціни на нафту зростають після взаємних звинувачень Ізраїлю та «Хезболли»
|ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок росактивів
|Зеленський підписав «невідкладний» закон про історичне підвищення податків. Це зайняло півтора місяці
|Мінфін розраховує пройти 2025 р. без змін до Податкового кодексу
Бізнес
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти
|Український IT-експорт у 2024 році може скоротитись на 6% – дослідження
|Tencent і Intel створили експериментальну портативну ігрову консоль Sunday Dragon 3D One
|Україна приєдналася до Європейського альянсу стартап-асоціацій
|Японські бренди автомобілів швидко втрачають традиційні ринки
|Huawei планує повністю відмовитися від Android у 2025 році
|Honda представила оновлений позашляховик Passport