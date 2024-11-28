Мінфін розраховує пройти 2025 р. без змін до Податкового кодексу

Міністерство фінансів сподівається, що достатній обсяг фінансових ресурсів наступного року надасть змогу українському уряду не вдаватися до змін до Податкового кодексу для мобілізації додаткового ресурсу.

"Ситуація мінлива, може викликати додаткову потребу, але наразі, з огляду на те, що ми гарантували забезпечення зобов'язань коштом наших ключових партнерів, не плануємо робити інших змін до Податкового кодексу", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко на пресбрифінгу в четвер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський цього ж дня підписав закон "Про Державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає видатки на рівні 3,6 трлн грн, а доходи - 2,05 трлн грн.

