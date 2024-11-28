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АНАЛІТИКА

Президент підписав закон про державний бюджет на 2025 рік

15:52 28.11.2024 |

Економіка

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про державний бюджет» на наступний рік.

Про це у Телеграмі повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн. 420,9 млрд грн направимо на соціальний захист, 217 млрд грн - на охорону здоров'я, 199 млрд грн - на освіту», - розповів Шмигаль.

За інформацією Прем'єра, загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи - 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
 

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