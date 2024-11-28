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СБ надасть $664 млн для соцзахисту малозабезпечених і вразливих верств населення в Україні - Мінфін
14:42 28.11.2024 |
Світовий банк (СБ) затвердив додаткове фінансування в розмірі $664 млн для проєкту "Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE), повідомляється на сайті Міністерства фінансів України в четвер.
Згідно з опублікованою інформацією, $662 млн надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримується урядом Японії. Також буде надано грант, $2 млн, із траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми із догляду за дітьми.
Загалом у рамках цих коштів $602 млн надійдуть до загального фонду держбюджету України.
"Впровадження соціально важливих ініціатив є одним із пріоритетів уряду в процесі подолання наслідків війни. Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема, через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО", - процитувало відомство міністра фінансів України Сергія Марченка.
Метою INSPIRE є забезпечення соцзахисту малозабезпечених і вразливих верств населення України під час і після війни, поліпшення доступу до соціальних послуг і допомоги, а також посилення системи соцпідтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення і майбутнього.
У Мінфіні нагадали, що в рамках проєкту INSPIRE вже залучено $1,2 млрд, спрямованих на: соціальний захист дітей та сім'ї; надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; соціальний захист громадян, що потрапили в складні життєві обставини; виплату довічних держстипендій, а також соцзахист осіб з інвалідністю.
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