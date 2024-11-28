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АНАЛІТИКА

Українським морським коридором експортували 85 мільйонів тонн вантажів - АМПУ

13:58 28.11.2024 |

Економіка

 

Український морський коридор продовжує демонструвати свою ефективність та надійність, навіть у надскладних умовах війни.

Про це Адміністрація морських портів України повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні, завдяки його функціонуванню було транспортовано вже понад 85 млн т вантажів, із яких 56,7 млн т зернових успішно відправлено на експорт для забезпечення світової продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

В АМПУ зазначили, що за час роботи коридору понад 3000 суден скористалися його можливостями, що є свідченням його стратегічної важливості для глобальної торгівлі.

Як повідомлялося, у жовтні через український морський коридор пройшло 6,8 млн т вантажів. Із них 4,5 млн т становлять зернові.

Загалом у січні - жовтні вантажообіг портів України сягнув 82,3 млн т, майже вдвічі перевищивши показник аналогічного періоду минулого року (46,1 млн т).
 

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