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АНАЛІТИКА

Україна отримала $235 млн від Японії за проєктами Світового банку на підтримку освіти та приватного сектору

 

Державний бюджет України отримав $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) і "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Як повідомив Мінфін у пресрелізі в середу, у рамках RISE надійшло $130 млн позики, які буде спрямовано на розв'язання критичних проблем, що перешкоджають зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Міністерство уточнило, що отримані $105 млн японських коштів за проєктом LEARN є результатом виконання урядом України заходів щодо забезпечення безпечного очного навчання в школах шляхом надання субвенцій на укриття та шкільні автобуси 2024 року.

Реалізація Проєктів здійснюється з використанням фінансового інструменту Program-for-results - PforR, коли кошти виділені після досягнення Україною частини результатів.

Мінфін зазначив, що до кінця 2024 року Україна очікує залучити ще $120 млн і $95 млн у рамках RISE і LEARN відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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