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Йдеться про 141 мільярд: Марченко розповів про ухвалені зміни до Податкового кодексу

22:14 27.11.2024 |

Економіка

 

Додатковий ресурс у 141 млрд грн дозволить збалансувати кошторис країни на наступний рік та профінансувати видатки на сектор безпеки та оборони у повному обсязі.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу, повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Мінфіну у Фейсбуці.

«Мова йде про 141 млрд грн, більшість з яких надійде з податку на доходи фізичних осіб та збільшеного військового збору», - зазначив Марченко.

Міністр нагадав, що загалом на фінансування безпеки та оборони у 2025 році передбачено на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році, - майже 2,23 трлн грн, або 26,3% ВВП.

На оплату праці військових буде спрямовано на 10 млрд грн більше - 1,16 трлн грн.

Видатки на озброєння та військову техніку зростуть на 34,1 млрд грн - до 739 млрд грн. Це дозволить закупити сучасні системи озброєння та оновити техніку.

Зокрема, фінансування Мінстратегпрому збільшено на 15,3 млрд грн - до 55,1 млрд грн.

На закупівлю безпілотників (БпЛА) у 2025 році виділено на 3,6 млрд грн більше - 46,9 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11416д щодо збільшення податків, а 19 листопада - закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
 

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