Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Йдеться про 141 мільярд: Марченко розповів про ухвалені зміни до Податкового кодексу
22:14 27.11.2024 |
Додатковий ресурс у 141 млрд грн дозволить збалансувати кошторис країни на наступний рік та профінансувати видатки на сектор безпеки та оборони у повному обсязі.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу, повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Мінфіну у Фейсбуці.
«Мова йде про 141 млрд грн, більшість з яких надійде з податку на доходи фізичних осіб та збільшеного військового збору», - зазначив Марченко.
Міністр нагадав, що загалом на фінансування безпеки та оборони у 2025 році передбачено на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році, - майже 2,23 трлн грн, або 26,3% ВВП.
На оплату праці військових буде спрямовано на 10 млрд грн більше - 1,16 трлн грн.
Видатки на озброєння та військову техніку зростуть на 34,1 млрд грн - до 739 млрд грн. Це дозволить закупити сучасні системи озброєння та оновити техніку.
Зокрема, фінансування Мінстратегпрому збільшено на 15,3 млрд грн - до 55,1 млрд грн.
На закупівлю безпілотників (БпЛА) у 2025 році виділено на 3,6 млрд грн більше - 46,9 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11416д щодо збільшення податків, а 19 листопада - закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп обрав спецпосланника з питань України та Росії
ТОП-НОВИНИ
|Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОП
|Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
|ЗМІ: Байден попросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|LPG: гурт іде вниз, але заправкам зниження поки не світить
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти
|Український IT-експорт у 2024 році може скоротитись на 6% – дослідження
|Йдеться про 141 мільярд: Марченко розповів про ухвалені зміни до Податкового кодексу
|Україна приєдналася до Європейського альянсу стартап-асоціацій
|Вартість цигарок може зрости на 40 гривень - Комітет ВР підтримав підвищення акцизу на тютюн
Бізнес
|Intel отримає від США грант у розмірі $7,9 млрд
|Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж
|Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
|Google назвала п'ять найпопулярніших трендів серед шахраїв
|Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»